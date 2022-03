Pallacanestro, l’Eurolega esclude le squadre russe dalle competizioni

Lo conferma direttamente l’Eurolega: le squadre russe sono fuori dall’Eurocup. In questo modo l’Olimpia Milano è automatica entrante nei play off della competizione: “Il Comitato Esecutivo ha preso la decisione di ritirare la partecipazione dei team della Federazione Russa dall’Eurolega (Cska Mosca, Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo) e dall’Eurocup (Lokomotiv Kuban Krasnodar) per la stagione 2021/2022, poiché la situazione in Ucraina non ha evoluto in modo favorevole”.

Poi la nota prosegue: “.. tutti i risultati delle partite della stagione regolare contro squadre russe saranno rimossi da qualsiasi calcolo delle classifiche delle squadre di Eurolega ed Eurocup”.

