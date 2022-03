Pomezia – Notte di fuoco a Pomezia, dove poco dopo la mezzanotte sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere un maxi incendio sviluppatosi in un capannone di via di Valle Caia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La struttura, grande circa 2mila metri quadri, e utilizzata come deposito di materiale di vario genere, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenute due Aps (22/A e 11/A), tre autobotti ,carro autoprotettori oltre alle forze dell’ordine locali e il personale sanitario del 118.

