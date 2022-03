Resti di bambini sepolti nelle scuole cattoliche: i nativi canadesi vanno dal Papa

Città del Vaticano – “Nei giorni 28 e 31 marzo Papa Francesco incontrerà singolarmente le delegazioni dei popoli indigeni canadesi, accompagnati dai propri Vescovi, per ascoltare le loro testimonianze. Il 1° aprile si svolgerà nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico l’Udienza, con la partecipazione unita delle diverse delegazioni e della Conferenza Episcopale del Canada, durante la quale il Papa avrà modo di rivolgersi a loro”.

Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. L’incontro avviene a pochi mesi dalla macabra scoperta di centinaia di resti di bambini di nativi americani nelle ex scuole cattoliche del Canada (leggi qui, leggi qui, leggi qui). Ritrovamenti che hanno scosso la comunità cattolica, e non solo, dello stato del nord America, tanto che per “vendetta” diverse chiese sono state date alle fiamme (leggi qui).

Già l’estate scorsa Papa Francesco era intervenuto, al termine di un Angelus, sulla vicenda, definendola “Una scioccante notizia. Una triste scoperta che accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato” (leggi qui). Ora il Pontefice potrà ascoltare dal vivo il grido di dolore dei nativi americani, convocati in Vaticano alla vigilia del suo Viaggio Apostolico a Malta.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte