Sonny Colbrelli dopo l’arresto cardiaco: “Non ricordo nulla, mi sono risvegliato in ospedale”

L’infermiere che ha salvato la vita a Sonny Colbrelli ha trovato il ciclista a terra, privo di sensi. L’azzurro era in Catalogna impegnato nell’importante Giro annuale. All’improvviso è arrivato il malore e poi i medici hanno riscontrato un arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato sottoposto a ulteriori esami. La sua storia ricorda quella del calciatore Eriksen che agli Europei della scorsa estate aveva subìto la stessa sorte. Quest’ultimo è tornato in campo, mentre per Sonny la strada sembra ancora lunga. Il fatto è accaduto solo qualche giorno fa e adesso c’è attesa per l’esito della situazione clinica del ciclista.

Borja Saenz, come riporta Il Giornale di Brescia, è anche un grande appassionato di ciclismo e quel giorno si trovava ad assistere alla gara. L’uomo che ha immediatamente assistito Colbrelli è stato definitivo dal Dott. Zaccaria, responsabile medico del Team Bahrain come ‘un angelo custode’. Grazie al suo intervento Sonny si è potuto evidentemente salvare. Lo stesso ciclista parla della sua vicenda: “Non ricordo nulla”. Sono le parole di Colbrelli come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il vincitore della Parigi – Roubaix si è risvegliato poi in ospedale, senza essersi reso conto dell’accaduto. Si trova nell’ospedale di Girone e ha trascorso la notte sereno dopo il fatto.

Era partito per la Catalogna con una punta di preoccupazione per la bronchite che l’aveva colpito una settimana prima, ma le sue condizioni fisiche avevano permesso al numero uno del ciclismo italiano di gareggiare ugualmente. Come indica La Gazzetta dello Sport. In volata in competizione nella tappa San Feliu de Guixol era arrivato secondo: “Mi sono accasciato e mi sono risvegliato in ospedale”. Il ciclista lo dice a La Gazzetta.

Dopo il malore avuto, Sonny è stato sottoposto a rianimazione in ambulanza, mediante il defibrillatore utile a far invertire l’arresto cardio-respiratorio. Sono stati rapidi i 35 km percorsi dal sito della gara fino in ospedale. E’ stato ricoverato il ciclista e il tempo di permanenza sembra non essere indicato in queste prime ore di ricovero. E’ necessario fare ulteriori esami, per comprendere conseguenze, stato di salute e recupero. Ma Sonny sta bene e ciò tranquillizza lui stesso e i suoi tifosi.

I messaggio di solidarietà

Daniele Bennati, Valerio Agnoli ex compagno alla Bahrain-Merida, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), la Fundacion Euskadi dell’omonimo team spagnolo dell’Euskaltel-Euskadi, Norma Gimondi figlia dell’indimenticabile Felice Gimondi e il Giro della Lunigiana per juniores stanno in queste ore esprimendo vicinanza e incoraggiamenti al ciclista. Tantissimi messaggi anche dai tifosi stranieri, che hanno pubblicato selfie e scatti e momenti fantastici come i trionfi all’Europeo di Trento e alla Parigi-Roubaix dello scorso anno.

Anche le testate giornalistiche di risonanza internazionale: “Forza campione, tifiamo tutti per te e vincerai questa sfida!”. “Forza Sonny!”.

Appena tagliato il traguardo della Volta a Catalunya, nella quale si è piazzato secondo è stato colto da malore. Il campione è stato soccorso dai sanitari presenti al traguardo ed ora è ricoverato presso l’ospedale di Gerona (Tuttobiciweb). Scrivo solo: forza Sonny‼️ pic.twitter.com/H07WJpnakf — Norma Gimondi (@Norma_Gimondi) March 21, 2022

