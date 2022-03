Tennis, Barty dice addio alla carriera: “Sono esausta, non ho più nulla da dare”

Ashleigh Barty, numero 1 del tennis, si ritira ad appena 25 anni. L'australiana, in carriera vincitrice di 3 titoli dello Slam, ha annunciato la decisione con un video su Instagram: "Sono così felice e sono così pronta, e so solo che il momento, nel mio cuore, per me come persona, è quello giusto".

"Ringrazio il tennis per ciò che mi ha dato, ma so che è giunto il momento per me di allontanarmi e inseguire altri sogni", ha detto Barty. "So solo che sono assolutamente esausta. So solo che psicologicamente non ho più niente da dare. Ho dato assolutamente tutto quello che potevo a questo bellissimo sport del tennis e sono davvero felice", ha detto la numero uno del mondo.

A gennaio, Barty ha trionfato in casa aggiudicandosi gli Australian Open. In precedenza aveva vinto Wimbledon e Roland Garros. "Riuscire a vincere Wimbledon, che era il mio sogno, l'unico vero sogno che volevo nel tennis, ha davvero cambiato le mie prospettive", ha detto. (Adnkronos)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ash Barty (@ashbarty)

