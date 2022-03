Guerra in Ucraina, il Papa: “Comprare e fare armi non è la soluzione del problema”

Città del Vaticano – “Preghiamo anche perché i governanti capiscano che comprare armi e fare armi non è la soluzione del problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace e, come dice la Bibbia, fare delle armi strumenti per la pace”. A dirlo, al termine dell’Udienza Generale di oggi (leggi qui), è Papa Francesco, che dall’Aula Paolo VI torna sul conflitto che sta dilaniando l’Ucraina e invita a pregare per le vittime della guerra: “Vorrei prendere un minuto per ricordare le vittime della guerra. Le notizie delle persone sfollate, delle persone che fuggono, delle persone morte, delle persone ferite, di tanti soldati caduti da una parte e dall’altra, sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi da questa morte della guerra”.

Il Pontefice fa poi sue le parole che usò Pio XII: “Con la guerra tutto si perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra: tutto è sconfitto”. E conclude: “Che il Signore invii il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell’umanità, ci faccia capire che occorre invece sconfiggere la guerra. Lo Spirito del Signore ci liberi tutti da questo bisogno di auto-distruzione, che si manifesta facendo la guerra”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte