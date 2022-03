La denuncia di Kiev: “I Russi ci lanciano contro bombe al fosforo”. L’ira di Biden

Kiev – La Russia ha usato munizioni al fosforo vicino alle città di Irpin e Gostomel, nella regione di Kiev. Lo ha dichiarato il sindaco di Irpin Alexander Markushin. “Ieri, 22 marzo in tarda serata, gli invasori russi hanno usato sopra la periferia nord-occidentale di Kiev le munizioni al fosforo proibite. L’area interessata è approssimativamente quella di Gostomel-Irpin”, ha scritto su Telegram postando una foto dell’esplosione e osservando che l’uso di tali armi da parte dei nemici contro i civili è un crimine contro l’umanità e una violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Mosca tace sull’argomento mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di “forti prove” che gli Usa hanno “sviluppato programmi di bio-laboratori” in Ucraina – una accusa già respinta da Washington – e precisa che Mosca utilizzerà le sue armi nucleari se vedrà “la sua stessa esistenza minacciata”. “Non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile”, commenta il Pentagono. L’ambasciatore ucraino in Italia dice che “usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo”, aggiungendo però che “non possiamo escludere niente in questa situazione”. L’uso di armi chimiche da parte della Russia è una minaccia reale, ha detto il presidente americano Joe Biden prima di partire per il suo viaggio in Europa.