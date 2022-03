Ucraina: centomila persone intrappolate a Mariupol. Sequestrati dai russi 11 pullman destinati ai profughi

Quasi 100.000 persone sono intrappolate tra le rovine di Mariupol, sotto le bombe, senza acqua e senza medicine. Lo dice il presidente ucraino Zelensky. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale assediata, testimoniando di un “paesaggio infernale, numerosi cadaveri e edifici distrutti”, come riporta Human Rights Watch. In un discorso video, Zelensky ha detto che più di 7.000 persone sono fuggite solo nelle ultime 24 ore, rinnovando l’appello a Mosca per consentire corridoi umanitari sicuri per i civili in fuga.

Intanto, vicino Mariupol, una colonna di 11 pullman vuoti, diretti a Mariupol per raccogliere rifugiati ucraini, è stata bloccata e sequestrata dai soldati russi. Lo riporta la Cnn che cita fonti governative ucraine. I russi hanno preso i bus, assieme agli autisti e al personale d’emergenza, e li hanno portati in una località sconosciuta. La vice primo ministro ucraina, Iryna Vereschchuk, ha detto che i pullman sono stati bloccati a un checkpoint fuori Mangush, a circa 15 km a ovest di Mariupol. La città è da settimane al centro di bombardamenti russi.

(Il Faro online)