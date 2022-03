A Sperlonga arriva l’obbligo…di baciarsi!

Sperlonga – Panorami, tramonti, terrazze e scorci sul mare: sono tantissimi i luoghi di Sperlonga particolarmente romantici e gettonatissimi da coppie di innamorati. Non è infrequente infatti imbattersi in dichiarazioni d’amore improvvisati, piccoli “flash-mob” per proposte di matrimonio o panchine piene d’estate nelle serate di luna piena ad ammirare lo spettacolo del riflesso sul mare.

Ebbene ora, per i romantici e gli innamorati di passaggio in questi luoghi, sono stati apposti dei cartelli indicanti l’obbligo…di Baciarsi!

“Da tempo stavamo pensando ad un’idea per valorizzare il carattere “romantico” di certi luoghi a Sperlonga” ha detto il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca. “Nei nostri frequenti viaggi in Italia ed in Europa abbiamo notato questi strani cartelli stradali che in alcune città indicavano appunto l’obbligo di baciarsi, e così abbiamo ideato i nostri cartelli per Sperlonga”

Ed eccoli i cartelli del singolare “obbligo”: una silhouette di una coppia con i visi uno accanto all’altro, su uno sfondo azzurro (come il mare di Sperlonga), il tutto integrato da un cerchio Arcobaleno, per includere tutti. I luoghi dove sono i cartelli sono in tutto 5: Belvedere Monte Circeo, Belvedere Grotta di Tiberio e Belvedere del Ridosso, Piazza Fontana e Torre Truglia.

In questi giorni i tecnici stanno ultimando le installazioni dei cartelli, posti anche tra la vegetazione naturale e le aiuole guarnite di fiori. Pochi giorni e già tantissime persone ne hanno “approfittato” per immortalare l’indicazione impartita dai cartelli e anche metterla in pratica.

In tempi di social e tecnologia sempre alla portata e disponibile, i cartelli “Obbligo di baciarsi” risultano particolarmente graditi soprattutto ad un pubblico attento alle immagini. Per questo, Sperlonga Turismo accompagna l’iniziativa lanciando l’hashtag “#ObbligodibaciarsiaSperlonga”

Non è un caso che moltissime località turistiche (Sperlonga compresa) stiano lavorando per rendere molti luoghi “instagrammabili”. Una vetrina non indifferente quella prodotta dagli stessi utenti, e diffusa sulle piattaforme dei social network.

Ma l’iniziativa non finisce qui: in preparazione c’è un concorso fotografico via social network che prevede il premio di un week-end a Sperlonga per le immagini più “cliccate” contenenti l’hashtag #ObbligodibaciarsiaSperlonga

