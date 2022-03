A Tragliata un convegno per parlare di Comunità energetiche e parco agrisolare

Fiumicino – “Martedì 29 marzo, alle ore 17 presso il Borgo di Tragliata, si terrà un incontro con le aziende agricole del territorio per parlare di comunità energetiche e parchi agrisolari”. Lo annuncia, in una nota, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“L’evento vuole rappresentare un momento di approfondimento tecnico a favore delle imprese agricole in vista della prossima pubblicazione del bando Pnrr sul “Parco Agrisolare”. All’incontro – spiega l’assessora – parteciperanno, oltre al sindaco Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, Arsial, Enea, rappresentanti dell’Ordine degli Agronomi e Forestali, tecnici del settore, rappresentanti di categoria”. “Un panel autorevole e specializzato per aiutare le aziende a cogliere questa opportunità. Oggi, più che mai – prosegue l’assessora Antonelli – ci rendiamo conto di come il costo energetico pesi sui bilanci aziendali, per cui efficientare le strutture aziendali e produrre direttamente energia significa da una parte ridurre i costi, dall’altra guadagnare in competitività e incentivare la sostenibilità del settore”.

“Insieme al Comune di Fiumicino – aggiunge Massimiliano Mattiuzzo, Presidente del Biodistretto Etrusco Romano – abbiamo ritenuto utile organizzare una giornata di orientamento per favorire e indirizzare le aziende agricole verso forme sostenibili di produzione dell’energia. Questa iniziativa ha infatti lo scopo di mettere allo stesso tavolo istituzioni e aziende, per parlare di transizione ecologica e aiutare i soggetti interessati ad usufruire degli strumenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link