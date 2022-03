Anzio, si dimette l’assessore alle politiche ambientali Walter Di Carlo

Anzio – “Ringrazio l’assessore alle politiche ambientali Walter Di Carlo, per il lavoro svolto al servizio dei cittadini e per i numerosi obiettivi raggiunti, con il consistente incremento della raccolta differenziata di questi primi mesi dell’anno e l’impegno per la cura del territorio. Accolgo le sue dimissioni da Assessore alle politiche ambientali”. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, prima dell’inizio del Consiglio Comunale.

