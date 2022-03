Emergenza Ucraina, Gaeta tende la mano alla comunità di Cernivci

Gaeta – 5000 € di materiale sanitario donato da Laziofarma S.p.A. a favore della popolazione Ucraina su impulso dell’Amministrazione comunale di Gaeta impegnata nel predisporre ogni iniziativa utile per fronteggiare l’emergenza umanitaria. La consegna si è svolta questa mattina presso la sala consiliare alla presenza del Sindaco Cosmo Mitrano, del Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Laziofarma Luca Gallinaro, di Don Mariano Salpinone e del Presidente di donboscoformia.it – ODV Iolanda Coscia.

La comunità parrocchiale di Formia, infatti, è in stretto contatto con il Sindaco di Cernivci (Ucraina) e la popolazione locale a cui già nei giorni scorsi hanno trasferito quanto necessario. Il Comune di Gaeta, con Laziofarma S.p.A., ha voluto così dimostrare una concreta vicinanza attraverso una donazione di materiale sanitario. Don Mariano Salpinone ha ringraziato per aver risposto all’appello mentre il Sindaco Cosmo Mitrano e il Presidente di Laziofarma Luca Gallinaro hanno sottolineato la disponibilità a supportare ogni iniziativa che si inserisce nell’ambito delle politiche di cooperazione ed aiuto alla popolazione Ucraina con un piccolo gesto con la speranza che cessi la guerra e che, grazie al dialogo e alla diplomazia, possa tornare presto la pace in quei territori.

