Eyof-Festival Olimpico della Gioventù, l’Italia colleziona altre tre medaglie

Ancora medaglie all’EYOF (Festival Olimpico della Gioventù) di Vuokatti e l’Italia Team raggiunge la doppia cifra. Nella finale per l’oro del parallelo a squadre miste, al Festival Olimpico della Gioventù Europea in corso in Finlandia, la squadra azzurra composta da Maria Sole Antonini, Andrea Bertoldini, Beatrice Sola e Edoardo Saracco è d’argento, superata soltanto dall’Austria per la somma dei tempi (avendo i due team vinto due run a testa). Terzo posto per la Finlandia che ha sconfitto la Germania nella finale per il bronzo.

È d’argento anche la medaglia di Raffaele Francesco Zich nel pattinaggio artistico. Il più giovane azzurro di questa edizione (compirà 16 anni a giugno) ha confermato la seconda posizione che già occupava dopo il programma corto di ieri e con lo score finale di 187.83, 22.71 punti dietro all’estone Arlet Levandi. Terzo, con 185.76, lo svedese Casper Johansson.

Nello sci di fondo, Iris De Martin Pinter, dopo la vittoria nella 5km a tecnica classica, ha vinto il bronzo nella sprint a tecnica classica in una finale a sei che vedeva ben tre azzurre al via. Quarto posto per Nadine Laurent mentre Lucia Isonni è stata protagonista di una sfortunata caduta a metà gara.

Con le medaglie odierne sale a 12 – tre ori, sei argenti e tre bronzi – il totale dei podi conquistati dall’Italia Team in questa edizione degli EYOF. (coni.it)(foto@fisi.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport