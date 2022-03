Fiamme Gialle, Samele e Sabatini all’apertura dell’Anno Europeo dei Giovani

Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium Ara Pacis a Roma, la presentazione dei progetti e delle iniziative riguardanti l’Anno Europeo dei Giovani 2022.

Un anno intero dedicato alla formazione, alla condivisione, allo scambio di idee, alla partecipazione di centinaia di iniziative e attività in tutta Europa con gli obiettivi di aiutare, perseguire, rinnovare e sostenere le nuove prospettive proposte dai giovani.

In occasione dell’evento erano presenti numerose Autorità istituzionali tra cui la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, la commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, il sindaco di Tirana, Capitale Europea dei Giovani 2022, Erion Veliaj, nonché rappresentanti della rete Europeers, dell’Ambassador Network per l’AG e giovani europei dall’Ucraina ed altri Paesi.

Le Autorità presenti, gli atleti delle Fiamme Gialle Ambra Sabatini e Luigi Samele e il mezzofondista Yeman Crippa hanno risposto alle numerose domande dei giovani presenti.

