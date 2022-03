Il Leone d’Oro per meriti sportivi a Maurizio Schepici, orgoglio di Fiumicino

Il Leone d’Oro, è il primo premio cinematografico assegnato nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la rassegna nata nel 1932. Tutti lo conosciamo come momento di eccellenza del cinema, ma il premio negli anni ha assunto un valore che va oltre la pellicola. E’ diventato infatti un premio anche alle personalità che portano in alto il nome dell’Italia nell’imprenditoria e nello sport.

E proprio per meriti sportivi, sarà premiato domani 25 marzo 2022 con il Leone d’oro, preso lo storico Palazzo della Regione Veneto, Maurizio Schepici, pluricampione mondiale e recordman nel settore della nautica offshore, nativo siciliano ma naturalizzato fiumicinese, dove da anni vive con la sua famiglia e lavora.

Un campione del quale Il Faro online, così come la stampa di tutto il mondo, ha avuto modo di occuparsi più volte, nel descrivere le gesta sportive. Un premio – quello del Leone d’Oro per lo sport – che, ricordiamo in ordine sparso- ha visto protagonisti il commissario tecnico degli azzurri Campioni d’Europa Roberto Mancini e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e ancora Giovanni Malagò, Fabio Capello, Gianni Rivera, Marcello Lippi, Massimiliano Allegri, Giancarlo Antonioni tanto per restare nel calcio.

La premiazione del Leone d’Oro di San Marco, dal 1932 è un riconoscimento dell’impegno e della capacità; un premio per chi si sia distinto, contribuendo alla crescita economica e civile della società. Insomma, un premio di enorme spessore, che porta ancora una volta Maurizio Schepici, e Fiumicino, alla ribalta internazionale.

(Il Faro online)