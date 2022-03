Chiellini: “Eliminazione difficile da spiegare, rimarrà un grande vuoto dentro di noi”

Palermo – “Difficile da spiegare, c’è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato di segnare. Non siamo stati presuntuosi, ci è mancato qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso dei miei compagni, che anche oggi hanno dato tutto. Siamo affranti, delusi. Dobbiamo ripartire, ma rimarrà dentro di noi un grande vuoto che spero possa dare energia per ripartire. Mi auguro ancora con il mister che è imprescindibile per questa Nazionale”, le parole del capitano azzurro Giorgio Chiellini alla Rai dopo l’eliminazione degli azzurri dal Mondiale (leggi qui). (fonte Adnkronos)