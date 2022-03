Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vasto anticiclone che si è insediato alle latitudini centro-settentrionali europee continua ad espandersi verso sud ed ha ormai inglobato anche le nostre regioni meridionali. Il tempo sulla nostra penisola si è stabilizzato ovunque, a parte una residua locale variabilità su tratte delle estreme regioni meridionali. Le temperature cominciano a salire anche nei valori minimi, ma l’incremento sarà più apprezzabile di giorno, quando diverranno del tutto primaverili con massime diffusamente superiori a 20°C al Nord e sulle centrali tirreniche. A favorire il rialzo termico sono correnti molto miti provenienti dal comparto afro-mediterraneo, dirette verso il centro anticiclonico nei giorni intorno alla metà della settimana. Ma con l’assenza di precipitazioni si prolungherà il grave periodo di siccità che sta interessando le nostre regioni settentrionali, rimaste praticamente a secco per tutto l’inverno, salvo brevi ed inutili episodi piovosi.

METEO GIOVEDI’ 24 MARZO. Prosegue la stabilità atmosferica con cieli generalmente sereni, al più velati in Sardegna per lo scorrimento di nubi alte e sottili dalle zone meridionali verso nord e qualche innocuo annuvolamento su Sicilia meridionale e zone interne della bassa Calabria. Temperature in ulteriore lieve aumento, punte di 22/23°C su tratti del Centro-Nord. In particolare, al Nord: Ancora tempo stabile e asciutto con cieli tersi su tutti i settori. Clima diurno molto gradevole. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22. Al Centro: Stabile e asciutto, cieli sereni su tutto il settore, al più qualche velatura di passaggio interesserà la Sardegna centro-meridionale. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22. Al Sud: Tempo stabile e asciutto con cieli sereni su gran parte del settore, salvo locali annuvolamenti innocui tra Calabria e Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 18.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: ancora una giornata stabile e ben soleggiata sulle regioni del medio Tirreno; locali foschie al mattino su valli Tosco-Umbre e reatino. Venti in attenuazione, deboli da Nordest, in rotazione da Ovest-Sudovest nel pomeriggio, a tratti moderati lungo le coste. Temperature minime ancora contenute nei fondovalle e nelle pianure interne, soggette a inversione termica; locali gelate. Temperature massime su valori miti. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Giornate stabili e ampiamente soleggiate sulle regioni del medio Tirreno fino a venerdì compreso, grazie ad un aumento della pressione che favorirà cieli sereni diffusi su tutti i settori. Locali foschie al mattino su valli Tosco-Umbre e reatino. Temperature fredde tra notte e mattino specie a valle, con locali gelate; minime contenute anche nelle pianure interne, ma in rialzo in quota. Venti moderati-tesi da Nordest fino a mercoledì compreso, salvo temporanee rotazioni da Ovest-Nordovest sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio. Correnti in attenuazione e rotazione dai quadranti Ovest-Sudovest da giovedì, pertanto nel weekend noteremo un cambio di circolazione in quota, complice l’approssimarsi di una lieve depressione proveniente dal Nord Africa che porterà un aumento delle nubi nel weekend, con possibili brevi episodi di pioviggine sui settori tirrenici tra sabato e domenica.

(Fonte: 3B Meteo)