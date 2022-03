Ostia, niente più bus 060. E Pd e M5S fanno “scaricabarile”

Ostia – “Da oggi Ostia è più isolata. Non bastavano i problemi sulla Roma-Lido e sulla viabilità locale. Adesso leggiamo sul sito Atac che dal 24 marzo il bus 060 è sospeso. Questo perché ora sul Ponte della Scafa è vietato il transito ai mezzi oltre 7,5 tonnellate”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara e la consigliera M5S al Municipio X Giuliana Di Pillo, che spiegano: “Questa linea collegava il centro di Ostia con l’aeroporto di Fiumicino, ed era importantissima per i lavoratori delle compagnie aeree e dello scalo. Il Municipio X subisce così un altro vulnus ai suoi collegamenti, e l’impressione che venga trattato come una Roma di serie B è sempre più forte”.

“L’assessore Patanè – concludono – faccia chiarezza e si attivi presso la Regione Lazio, che ha la responsabilità del Ponte della Scafa. Da tempo Ostia chiede di essere trattata in un modo degno del Mare del Roma: quanto ancora dovremo aspettare?”.

Ma non si è fatta attendere la replica degli esponenti dem Giovanni Zannola – presidente della commissione Mobilità in Campidoglio – e Leonardo Di Matteo, suo omologo in Municipio X. “Quelli che devono chiarire la vicenda della linea 060 sono proprio Ferrara e Di Pillo – attaccano -. Su loro spinta infatti, durante la sindacatura Raggi venne disegnata la linea 060 da Agenzia Roma servizi per la mobilità. Devono chiarire anche la loro incredibile incompetenza istituzionale. A cominciare dalla responsabilità sul Ponte della Scafa che è affidata alla statale Anas e non alla Regione e, inoltre, sul fatto che non sia vietato il transito ai mezzi pesanti ma limitato. Basta leggere i documenti di Anas”.

“Proviamo a fare chiarezza e far capire la vicenda agli esponenti grillini. Anas, nei giorni scorsi ha chiesto non di vietare il transito sul Ponte della Scafa ma di rispettare la limitazione del numero dei veicoli che vi possono transitare e di pianificarli per limitare traffico e sovraccarico. È chiaro che per fare questo occorre limitare il numero dei transiti dei mezzi pesanti che avvengono ogni giorno. Peccato che – ricordiamo agli esponenti grillini – la linea 060 sia stata disegnata interamente sovrapposta ad analoghi collegamenti Cotral che seguono lo stesso percorso e fanno le stesse fermate. Così facendo – spiegano – è stato creato un collegamento inutile che ha fatto aumentare il numero dei passaggi sul ponte”.

