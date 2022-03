Pattinaggio di figura, ai Mondiali Grassl è quinto dopo il corto

Due azzurri tra i migliori otto a metà gara e un podio lontano meno di quattro punti con un libero ancora da disputare. E’ grandissima Italia quella scesa sul ghiaccio dei Mondiali di Montpellier nella seconda giornata della rassegna iridata in terra francese.

Gli exploit tricolori arrivano nell’individuale maschile dove il campione tricolore Daniel Grassl (Fiamme Oro) fa registrare il nuovo primato italiano nel corto chiudendo a quota 97.62 punti, a meno di quattro lunghezze dalla top 3, mentre Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), secondo azzurro in gara, a metà gara viaggia in 8ª posizione con 91.67 punti, in piena corsa per uguagliare se non migliorare il 7° posto del 2019, suo miglior risultato in carriera.

Un’Italia giovane ma sempre più agguerrita quella vista anche oggi sul ghiaccio di Montpellier nel grande appuntamento che chiude la stagione di pattinaggio di figura: Grassl, ultimo oggi a scendere in pista, sulle note di Nureyev di Ilan Eshkeri ha portato sul ghiaccio un quadruplo lutz seguito dalla combinazione triplo lutz – triplo toeloop per un programma impreziosito anche da uno splendido triplo axel: 54.67 punti per lui di valutazione tecnica e 42.95 per i components con un totale di 97.62 punti che segna una nuova tappa nel percorso di crescita del meranese classe 2002.

(foto@DiegoBarbieri)

