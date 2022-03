Ponte della Scafa e viadotto dell’Aeroporto, incontro Anas-Comune: il punto sui lavori

Fiumicino – “Incontro proficuo con i tecnici dell’Assessorato e quelli di Anas per affrontare svariati argomenti, come la demolizione e la ricostruzione del viadotto dell’aeroporto o il completamento dei lavori sul ponte della Scafa, senza dimenticare il nord con il completamento dei lavori presso la complanare Aurelia in via Pompeati Luchini ad Aranova, quest’ultima in fase di ultimazione dopo lo spostamento delle linee primarie della Telecom e dei vincoli della sovraintendenza”.

Lo fa sapere l’assessore al Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “I lavori del ponte della Scafa dopo il consolidamento dei giunti e delle travature sottostanti si stanno svolgendo ora in superficie, con la demolizione delle spallette non a norma e la sostituzione con nuove e più resistenti ad eventuali urti. Risistemati anche i passaggi pedonali a norma, con il livellamento della strada con una carreggiata anche se di poco, ma più ampia, e ristabilendo il passaggio ai mezzi pesanti con tonnellaggio maggiore a quello attuale”.

“Per quanto riguarda il viadotto dell’aeroporto, la progettazione di Anas si avvia alla conclusione, passando tra qualche settimana alla fase più tecnico/operativa, con il sopralluogo e la presa di possesso delle aree da cantiere, il monitoraggio di eventuali ordigni bellici, e con l’ordine alle varie fabbriche e aziende delle infrastrutture, piloni, impalcati giunti, protezioni stradali ecc. per la messa in costruzione dei nuovi viadotti. Nel mentre, l’Assessorato ai Lavori Pubblici sta ultimando le opere necessarie per ottimizzare la viabilità alternativa per i 2 anni di permanenza del cantiere”, conclude Caroccia.

