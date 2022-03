Rotary Club e Università Cusano per Ostia e Fiumicino: borse di studio agli studenti

Ostia – 3 borse di studio del valore totale di circa 75.000 euro messe a disposizione dall’Università Niccolò Cusano nell’ambito del progetto “Legalità e Cultura nelle Scuole secondarie di secondo grado del territorio del X municipio del Comune di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino” del Rotary Club Ostia, grazie alla sensibilità del fondatore e presidente del CDA dell’Ateneo Stefano Bandecchi.

I vincitori potranno scegliere tra le numerose facoltà afferenti alle aree Economica, Formazione, Giuridica, Ingegneristica, Politologica, Psicologica. Dunque, ancora un goal messo a segno dal Rotary Club Ostia a favore del territorio del X Municipio di Roma Capitale con il progetto “Legalità e Cultura nelle Scuole secondarie di secondo grado del territorio nel X municipio del Comune di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino” che ha consentito come ha detto il presidente Claudio Miglio, di trovare una forte sinergia, un grande interesse ed un incredibile entusiasmo da parte dell’Università Niccolò Cusano di Roma. Il progetto Il Rotary Club Ostia, con lo scopo di favorire nella società civile, in particolar modo tra i giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza civica, consapevole e coerente con i principi della legalità, ha realizzato e promosso un bando di concorso indirizzato agli studenti delle scuole del territorio regolarmente iscritti al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021\ 2022.

Al bando possono partecipare gli studenti e le scuole del territorio del X Municipio di Roma Capitale e i partecipanti dovranno formulare e articolare un progetto che sia a sostegno dei conseguenti disagi giovanili di cui loro sono a conoscenza attraverso l’utilizzo di nuove forme di comunicazione quali, la realizzazione di un corto amatoriale, oppure di uno scatto fotografico originale con qualsiasi tecnica, oppure mediante la realizzazione di un elaborato scritto.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:00 del 30/04/2022 alla casella email: segretario@rotaryclubostia.org.