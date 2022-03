Taxi e Ncc irregolari all’aeroporto di Fiumicino: pioggia di multe

Fiumicino – “Si è svolta nei giorni scorsi una nuova operazione della Polizia locale contro abusivi e irregolari, sia taxi che Ncc, che operano dentro l’aeroporto Leonardo Da Vinci”. Lo fa sapere, in un comunicato stampa, la Comandante della Polizia locale di Fiumicino, Daniela Carola.

“Nel dettaglio – aggiunge – sono stati individuati e sanzionati due taxi con revisione scaduta, a un taxi è stata applicata una sanzione per violazione dell’ordinanza Enac, altri dodici taxi sono stati controllati, un Ncc è stato sanzionato per violazione del codice della strada ed è stato applicato un fermo a un altro Ncc”.

“Desidero ringraziare gli uomini e le donne della Polizia locale – conclude Carola – che quotidianamente sono impegnati nei controlli sulle irregolarità che avvengono in aeroporto e che, con successo, aiutano a contrastare il fenomeno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.