Terracina, l’opposizione propone la Consulta delle Donne. Ma “esclude” la consigliera Norcia

Terracina – “Nonostante i progressi compiuti, la parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà, e donne e uomini non godono degli stessi diritti, e persistono disparità economiche, politiche e culturali. Quella di genere è la principale disuguaglianza da contrastare con azioni positive a tutti i livelli (il Bilancio di Genere 2021 tra l’altro ricorda che le più penalizzate dalla pandemia Covid-19 sono le donne; che l’occupazione femminile è calata del 49%, mai cosi bassa dal 2013, con il divario di occupazione maschile che sale del +18%; che in Italia meno di 1 donna su 2 lavora, le donne ai vertici aziendali sono meno del 20%, l’occupazione femminile è al penultimo posto nella classifica europea). La Caritas ha sottolineato come il ritratto dei nuovi poveri corrisponda alla donna, anziana, sola e l’Istat ha comunicato che su 110mila posti di lavoro persi durante il 2021, 99mila sono donne”.

Così, in una nota, il Partito Democratico di Terracina, che presentato, insieme a tutta la minoranza in Consiglio comunale, la richiesta al Sindaco e alla Giunta di istituire la Consulta delle Donne, cui potranno aderire tutte le donne residenti, domiciliate o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune di Terracina.

Una mossa che, però, non è piaciuta alla conigliera della Lega “esclusa” dal progetto: ”Resto basita – commenta Sara Norcia – che la politica si divida persino sulla Consulta delle Donne, proposta dal Pd e sottoscritta dal resto della minoranza, i cui strumenti sembrano poco chiari sia sull’incisività sia sugli obiettivi nella vita amministrativa e nei servizi alle cittadine”.

“Evidentemente – continua – si preferisce issare le proprie bandierine, invece di mettere in campo un processo innovativo anche con le associazioni del territorio nel rispetto delle diverse sensibilità locali. Una Consulta delle Donne che tiene all’oscuro proprio le donne, a partire dalla sottoscritta, e parte, dunque, con il piede sbagliato nel rispetto delle colleghe della maggioranza, le quali avrebbero potuto dare un contributo sottoscrivendo all’unanimità l’iniziativa dopo un confronto produttivo, schietto e concreto. Le donne non hanno bisogno di dividersi, ma devono unirsi“.

“C’è ancora bisogno di parlare di donne: le parole e i gesti sono sacri e meritano rispetto. Purtroppo, le colleghe della minoranza hanno dimostrato di pensarla diversamente insieme al resto dei consiglieri proponenti e, forse, anche delle dirigenti dei partiti coinvolti”, conclude Norcia.

