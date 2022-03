Terracina, Tirrito: “La dignità delle donne non si tutela con operazioni di facciata, ma condividendo una cultura comune”

Terracina – “Ci sono dei temi per i quali non dovrebbe esserci distinguo politico, e battaglie dove on solo le forze politiche non dovrebbero essere distanti e in contrapposizione, ma dovrebbe crearsi una solidarietà trasversale per un obiettivo comune. E’ il caso della dignità delle donne, definita spesso ‘pari opportunità’, termine certamente non esaustivo del problema”.

Lo afferma Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna, in merito alla proposta di istituire una Consulta delle donne in seno al Comune di Terracina, proposta lanciata senza condividere l’idea con tutte le donne della minoranza. “Quasi che fosse – sottolinea Tirrito – un tema sul quale mettere il cappello”.

“Non si tratta solo di opportunità formali, o di quote rosa – prosegue -, ma di rispetto della dignità stessa della donna, spesso svilita a mera partecipazione di un processo politico o dirigenziale. Sono vicina a Sara Norcia, consigliere del Comune di Terracina e alla Provincia di Latina della Lega, nell’evidenziare questa stortura iniziale, che pone seri dubbi sulla reale volontà di mettere la donna al centro dell’azione politica”.

“Se nessuna delle consigliere ha sentito il bisogno di imporsi per coinvolgere tutte le donne presenti in minoranza, allora siamo probabilmente all’ennesima operazione di facciata buona solo per il politicamente corretto, ma senza alcun respiro reale verso il cambiamento. Esattamente ciò di cui le donne non hanno bisogno, travolte come siamo da decenni di buone intenzioni rimaste sempre sulla carta”, conclude Tirrito.

