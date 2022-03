Tragedia nella notte: padre uccide i due figli a coltellate e si suicida

Varese – Un uomo di 44 anni ha ucciso i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e un bambino di 7 anni, a Mesenzana, in provincia di Varese, e poi si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino e il personale del 118. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la madre a trovare i due bambini, dopo che questi avevano trascorso la notte a casa del padre. L’uomo e la donna, secondo i giornali locali, erano in fase di separazione. L’uomo avrebbe ucciso i due figli con un’arma da taglio, prima di rivolgerla su di sé. “Sono senza parole. Non ci sono commenti di fronte a tali tragedie. Si può solo pregare – dice don Michele Ravizza, parroco di Mesenzana – Conoscevo i due figli e la madre, un po’ meno il padre”. Il paese, poco più di mille abitanti, “è attonito. Di fronte a tragedie simili non ci sono supposizioni, idee o parole”. (fonte Adnkronos)