Ostia – Paura, stamattina, all’incrocio tra via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Consalvo. Una donna sembra sia stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

La sfortunata è stata soccorsa tempestivamente e trasportata al vicino Pronto soccorso.

Foto 2 di 2



Nell’immediatezza le condizioni della donna, almeno agli occhi dei presenti, non sono apparse gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare, che hanno svolto i controlli necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e quindi le eventuali responsabilità. (foto by: Guido Pascucci)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.