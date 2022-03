Un pasto ai bisognosi: l’iniziativa di Maratona di Roma, Fiamme Gialle e Athletica Vaticana

Roma – Quest’anno, in occasione della “Acea Run The Marathon” al posto della consueta “cena di gala”, è stato scelto di condividere un pasto con le persone più bisognose che quotidianamente fanno riferimento al Centro di accoglienza aperto a Palazzo Migliori dall’Elemosineria apostolica, l’ufficio vaticano che esercita la carità direttamente a nome del Papa e affidato alla Comunità di Sant’Egidio e alle suore francescane dell’Addolorata.

Palazzo Migliori, che si trova proprio accanto al colonnato di Piazza San Pietro, circa al 16km del percorso della Maratona e inaugurato personalmente dal Papa (15 novembre 2019) come segno concreto di attenzione ai poveri nel cuore di Roma.

È stata proprio Athletica Vaticana a rendere possibile una nuova iniziativa, proposta dalla Acea Run Rome The Marathon, insieme con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, che ha rilanciato la stretta collaborazione già in atto per sostenere i più fragili.

A condividere con le persone povere, non solo un pasto caldo ma anche le loro storie, erano presenti alcuni atleti delle Fiamme Gialle quali Fabrizio Donato, Sonia Malavisi e Oxana Corso, gli organizzatori Nicolò Mornati, Daniele Quindi e Stefano De Antoni, il Delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani e alcuni rappresentanti di Athletica Vaticana.

(foto@AthleticaVaticanaFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport