Ardea, al via i lavori di Città Metropolitana sulla via Laurentina

Ardea – Sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in Via dei Fienili a Velletri. Gli interventi hanno interessato più di 6 km di strada, nei tratti più dissestati, e nei prossimi giorni verrà realizzata la relativa segnaletica orizzontale. Iniziati, invece, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e di riqualificazione della struttura viaria, nei tratti più ammalorati della S.P. Laurentina, nel tratto di strada all’interno del Comune di Ardea. “Interventi – commenta la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia – che mirano a riqualificare e mettere in sicurezza entrambe le strade, garantendo così una migliore viabilità per i cittadini che ogni giorno le percorrono”.

