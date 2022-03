“Assistenza domiciliare ridotta e nessuna fisioterapia”: il calvario di un disabile di Fiumicino

Fiumicino – “Mi hanno ridotto l’assistenza domiciliare da 11 a 4 ore, la fisioterapia è bloccata da 9 mesi e nessuno risponde alle mie mail”. Questo il calvario che sta affrontando un cittadino disabile di Fiumicino, Luigi Giuliani, che necessita di cure ed assistenza giornaliera, ma che vede ridursi questo servizio senza un valido motivo. Luigi ha provato a contattare il Direttore Generale della Asl Roma 3, con una lettera formale, ma invano: ancora attende che qualcuno dia una risposta alle sue urgenti richieste.

Luigi è un disabile grave che è stato sottoposto alla Tracheotomia. La sua delicata situazione lo obbliga ad avere un’assistenza h24 che, per sopperire alle mancanze dovute dalla riduzione di ore messe a disposizione dalla Asl, sta svolgendo sua moglie, lasciata da sola a prendersi cura ogni giorno di suo marito. La vita di entrambi è stata stravolta da questo disservizio: lei ha messo da parte tutto per dedicarsi al 100% a Luigi, mentre lui si sente completamente abbandonato a se stesso e soffre nel vedere la moglie così occupata.

Grave è stata anche l’interruzione della fisioterapia, fondamentale per le condizioni di salute di Luigi : “Qualche giorno fa ho ricevuto una visita presso il mio domicilio di alcuni dipendenti della mia Asl di appartenenza – racconta Luigi a ilfaroonline.it -. Motivo della visita era il ripristino della fisioterapia domiciliare che mi era stata interrotta da tempo. Ciò nonostante, il tutto si è limitato al controllo delle funzionalità del dispositivo che utilizzo da più di 10 anni per il trasferimento letto-carrozzina”.

Quello che chiede Luigi è il ripristino delle normali ore di assistenza domiciliare che gli spettano: “Il personale OSS avrebbe dovuto essere introdotto nella mia equipe di assistenza, entro il 2 marzo”. Una richiesta di essere ascoltato, la sua, e di non essere lasciato solo ad affrontare la sua disabilità.

