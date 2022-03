Banana Bread: il dolce anti-spreco

Il Banana Bread ha origini anti-spreco: si crede che questo dolce sia nato nel periodo della Grande Depressione, quando le casalinghe dovevano riutilizzare gli avanzi per garantire il pasto a tutta la famiglia. Ma chi è stato l’inventore di questo dolce da gustare a colazione, in pausa caffè e dopo cena? La ricetta originale è americana e risale al 1930. Esiste anche un National Banana Bread Day che si celebra il 23 di febbraio. Qualche volta capita di acquistare più banane di quelle che ci servono oppure ce ne “dimentichiamo”. Quando ce ne accorgiamo, la frutta è diventata così matura che non sappiamo se buttarla o mangiarcela. Ma la soluzione migliore è trasformarla per non sprecarla. Ecco una squisita ricetta per recuperare i frutti e iniziare la giornata con una colazione gustosa: il banana bread dà il meglio di sé a fette e spalmato con confettura a piacimento.

La ricetta: Banana Bread

Ingredienti

3 banane mature

260 gr farina

150 gr zucchero

20 gr miele

16 gr lievito

1 gr bicarbonato

1 gr sale

1 cucchiaino cannella in polvere

100 gr noci tritate grossolanamente

3 uova medie

115 gr burro sciolto

1 bacca di vaniglia

100 gr di gocce di cioccolato (a vostro piacere)

Preparazione

Per preparare il banana bread iniziate sbucciando le banane e tagliandole a rondelle. Versatele in una ciotola e irrorate con il succo di limone per evitare che anneriscano. Aggiungete poi lo zucchero e mescolate con l’aiuto di un frullino elettrico.

Ottenuta una crema morbida, inseriamo le uova, il burro fuso continuando a mescolare. Per ultima la farina setacciata con il lievito e il bicarbonato. Incorporate le noci e dividete l’impasto a metà. Mescolate in una parte il cacao e le gocce di cioccolata. Rivestite uno stampo da plumcake con della carta forno e versate prima l’impasto chiaro e poi quello scuro

Infornate a 180°C per 35 minuti. Raffreddiamolo su una gratella e serviamolo accompagnandolo a piacere: con marmellata, ricotta oppure miele di castagno o marmellata.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Fornelli d’Italia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori