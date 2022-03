Fiumicino, pubblicato il bando per affittare 10 nuove aule per il Da Vinci

Fiumicino – “La Città metropolitana di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per l’affitto di locali idonei ad ospitare dieci classi dell’ISS Da Vinci“. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“L’avviso prevede un affitto di dodici anni (6+6) di uno stabile con 10 locali destinati ad aule per la didattica, 1 locale destinato a sala professori, almeno 4 servizi igienici, separati per studenti e docenti, per uomini e donne, oltre ad almeno due servizi igienici a norma per persone con disabilità. I locali dovranno, ovviamente, rispettare le norme vigenti, essere privi di barriere architettoniche e rispettare le norme antisismiche e di sicurezza. Inoltre, la struttura dovrà essere situata sul territorio di Fiumicino, preferibilmente vicino alla sede centrale del Da Vinci, a Maccarese e, comunque, in una posizione ben collegata e facilmente accessibile”.

“La pubblicazione dell’avviso pubblico è un’ottima notizia – prosegue Calicchio – perché nel medio termine affronta in modo stabile l’annosa questione degli spazi del Da Vinci che da tempo necessita di aule per accogliere le tante studentesse e i tanti studenti che chiedono di iscriversi all’istituto. In questi anni, pur non essendo competente per le scuole superiori, il Comune ha fatto tutto il possibile per venire incontro alle esigenze dell’istituto, trovando sempre soluzioni che permettessero il regolare svolgimento delle lezioni”.

“Purtroppo, finora non avevamo trovato nella Città metropolitana un interlocutore altrettanto disponibile e ricettivo, sebbene sia proprio dell’ex provincia la responsabilità. Ora finalmente le cose hanno preso una piega diversa e negli scorsi mesi diverse volte, insieme alla dirigenza scolastica, abbiamo avuto interlocuzioni con la Città metropolitana, abbiamo fatto sopralluoghi, tenuto riunioni, cercato insieme una soluzione a medio e a lungo termine”.

“Rivolgo un invito agli imprenditori di Fiumicino e a chiunque abbia locali idonei perché risponda all’avviso pubblico – conclude Calicchio – auspicando che in tanti possano partecipare”.

“Siamo lieti della pubblicazione di questo avviso – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – perché dà al Da Vinci la possibilità di programmare i prossimi anni scolastici con serenità accogliendo le domande di iscrizione che arrivano senza dovere respingere nessuno. Fiumicino cresce ogni anno e le esigenze di servizi adeguati crescono parallelamente. Auspichiamo che, mentre si assicura la possibilità di proseguire le lezioni nel modo migliore possibile per i prossimi anni, si possa progettare la costruzione di un nuovo istituto superiore che permetta ai nostri ragazzi di non dover fare i pendolari negli anni per studiare. Come abbiamo dichiarato più volte, l’amministrazione ha già individuato un’area idonea che è pronta a mettere a disposizione della Città metropolitana”.

“Il Comune punta molto sulla realizzazione di un nuovo istituto – conclude il vicesindaco – e sull’offerta formativa in generale, come dimostrano le recenti iniziative per la creazione di nuovi corsi, nelle nostre sciole, legati al mare e al volo”.

