Gaeta e la Marina Militare: un tuffo nella storia per celebrare un legame lungo 160 anni

Gaeta – Non solo convegni e mostre, ma un vero e proprio tuffo nella storia per celebrare e condividere il 160° anniversario del legame tra la città di Gaeta e la Marina Militare. Un anniversario che vedrà il suo culmine il 10 giugno, Festa della Marina Militare, contornato da quattro mesi di proiezioni scenografiche, oltre 300 cimeli storici in mostra, due volumi con centinaia di foto d’archivio, 5 lezioni e 8 seminari per la scuola, traversate a nuoto nelle acque del Golfo, mostre, concerti ed eventi a tema. In altre parole, un anno intero di grandi celebrazioni che vedranno la tutta la cittadina che si affaccia sul Tirreno coinvolta.

La manifestazione, intitolata “Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni” promossa dal Comune di Gaeta e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, con il Patrocinio della Marina Militare, è stata presentata a Roma, nella sede trasteverina di Confcommercio, alla presenza delle autorità cittadine e militari.

Gaeta e la Marina Militare: il calendario degli eventi

Raccontare il 160° anniversario della nascita della Marina Militare Italiana a Gaeta: questo l’obiettivo di un progetto che non è solo narrazione di un territorio e di una storia, ma anche valorizzazione del patrimonio culturale della città di Gaeta e di un percorso storico condiviso con la Marina Militare Italiana. A Gaeta si è scritta la prima pagina del Regno d’Italia, con la resa della fortezza il 13 febbraio 1861 e l’unione sotto un’unica bandiera della costituenda flotta militare. Un “primato” della città che rappresenta il legame indissolubile che le celebrazioni vogliono ricordare con un calendario di iniziative che si chiuderanno a febbraio 2023. Tre le direttrici che seguiranno le celebrazioni, nel segno della rievocazione storica, il coinvolgimento degli studenti nelle scuole e i festeggiamenti dell’anniversario della Marina Militare Italiana.

Festival Nazionale della Storia

Con l’Unità d’Italia, si intende ricordare il percorso storico che ha portato alla creazione di un «Paese libero, prospero e unito», promuovere quei valori di solidarietà, identità nazionale e sostegno ai cittadini e celebrare la Marina Militare Italiana come “simbolo” di un’Italia unita.

Nell’ambito del Festival Nazionale della Storia saranno realizzate cinque lezioni per la rassegna “Pagine di Storia” in compagnia di giornalisti, storici e intellettuali di fama nazionale (Giugno 2022 – Agosto 2022 – Ottobre-Novembre-Dicembre 2022), videoproiezioni scenografiche (Marzo 2022 – Giugno 2022- Febbraio 2023) per raccontare la storia della Marina Militare, dell’Unità d’Italia e il suo legame con Gaeta, e rievocazioni storiche messe in scena nella città (Giugno 2022 – Febbraio 2023).

Lezioni di Storia a km0

Il progetto prosegue nelle aule delle scuole primarie e secondarie di I Grado, dove agli studenti di Gaeta saranno dedicati otto seminari (Aprile-Maggio 2022 – Ottobre-Novembre 2022) che coinvolgeranno complessivamente sei plessi del territorio. Un’occasione per condividere la memoria della città attraverso testimonianze, immagini e pillole di storia.

L’iniziativa per le scuole si compone anche di un Concorso legato alle celebrazioni, che prevede la realizzazione di elaborati scritti per la scuola secondaria e grafici per la primaria ispirati alla cerimonia e al valore che rappresenta per la città, e della pubblicazione del libro illustrato per le scuole Gaeta e il mare. Dal mito ai giorni nostri edito da Typimedia Editore (Aprile 2022).

La Giornata della Marina Militare e gli altri eventi

Decine di iniziative illumineranno Gaeta in questi mesi, un’opportunità unica per vivere la splendida città del litorale laziale. Si comincia con la celebrazione della Giornata della Marina Militare Italiana il 10 giugno, una grande festa nazionale con musica ed eventi a tema che proseguirà fino a luglio con mostre storiche e fotografiche (Gaeta e il mare), concerti, traversate a nuoto (Swimming Paradise) nelle acque del Golfo dove avvenne la fusione delle marine italiane sotto la bandiera tricolore della nuova Marina Militare, l’istituzione di un premio letterario Nazionale e la realizzazione del volume fotografico Gaeta e Marina Militare. Un legame storico lungo 160 anni edito da Typimedia Editore.

E ancora: luminarie artistiche e videoproiezioni (Gaeta illumina la Marina Militare), installazioni artistiche (Dicembre 2022 – Gennaio2023), percorsi immersivi con proiezioni scenografiche (Novembre-Dicembre 2022 – Gennaio 2023), uno speciale allestimento del Museo dell’Unità d’Italia con materiali, cimeli e docufilm sul tema (da Settembre 2022 a Febbraio 2023), la realizzazione di un monumento celebrativo presso il Molo S. Maria in ricordo della nascita della Marina Militare (da Giugno 2022) e l’allestimento della mostra “Il mare nella pittura” di Mario Magnatti, insignito dalla Marina Militare con il titolo “Pittore di Marina”, realizzata in collaborazione con l’ANMI gruppo Gaeta (Giugno 2022).

Un tuffo nella storia

“Un anniversario importante per la storia del nostro Paese”, dichiara Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari nazionali e la partecipazione giovanile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “La proposta di valorizzare il 160° anniversario della Marina militare è stata sottoposta alla Struttura di missione che ne ha istruito l’iter ai fini della valutazione da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale – spiega Vicchiarello -, con l’accoglimento della proposta promossa dal comune di Gaeta, adottato con decreto della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, delegata agli anniversari nazionali, si è inteso contribuire al rafforzamento di uno spaccato della storia unitaria promuovendone la storia e la narrazione in particolar modo verso le nuove generazioni”.

“Con l’assunzione della delega da parte della ministra per le politiche giovanili – aggiunge Vicchiarello – la Struttura di missione è stata indirizzata verso lo sviluppo di una partecipazione attiva e propositiva dei ragazzi e delle ragazze nei percorsi di promozione della memoria e del portato simbolico della storia, delle storie del nostro Paese, perché si sviluppi chiaro e forte il legame tra ciò che è stato e ciò che potrà essere. In tal senso il progetto proposto punta a coinvolgere gli studenti del territorio, incentivandone lo spirito di coesione sociale e nazionale, attraverso la narrazione dei fatti e degli avvenimenti storici nei luoghi in cui la nostra storia è stata scritta”.

“Gaeta è da sempre legata al mare e alla Marina Militare. Proprio questi forti legami hanno portato a celebrare la Giornata della Marina nella città tirrenica nel 2022, in ricordo dell’impresa di Luigi Rizzo del 10 giugno 1918 per l’audacia, il coraggio, la dedizione alla Patria e lo spirito di sacrificio che tuttora animano i nostri equipaggi”, evidenzia il contrammiraglio Antonello de Renzis Sonnino, Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina.

“Gaeta e Marina Militare: un legame storico che celebriamo nel segno della storia in un ampio programma che trova la piena condivisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni – sottolinea il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano – Una pagina di storia che si è scritta nella nostra città: con la resa della fortezza il 13 febbraio 1861, inizia il processo di unificazione della nazione italiana e, contestualmente, assistiamo alla nascita della Marina Militare sotto un’unica bandiera. La storia è memoria di un popolo e senza ricordare il passato non possiamo costruire un futuro migliore. Pertanto, il nostro intento è quello di coinvolgere soprattutto gli studenti per incentivare quello spirito di coesione sociale e nazionale, raccontando i fatti e gli avvenimenti nel luogo dove si è scritta la storia d’Italia. Nel segno del legame tra Gaeta e Marina Militare, sosteniamo inoltre con convinzione e rinnovato entusiasmo quei valori di solidarietà e identità nazionale attorno ai quali ci riconosciamo”.

