Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Mentre l’alta pressione continua a rinforzarsi in settimana ed ha raggiunto dall’Europa centro-settentrionale quella mediterranea, un vortice di bassa pressione va scavandosi tra la Penisola Iberica e il Marocco. Il suo spostamento verso est risulterà nei prossimi giorni piuttosto rallentato dalla presenza del vasto anticiclone sugli stati centrali del Continente e a ridosso del weekend si porterà in prossimità delle Baleari. Durante il fine settimana transiterà prima sulla Sardegna e poi sulla nostra penisola, indebolito però dall’anticiclone che sarà ancora dominante alle latitudini centro-meridionali d’Europa. Le conseguenze del suo passaggio sull’Italia non sono ancora ben definite, ma dovrebbero risultare più evidenti sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali, dove saranno possibili alcune piogge.

METEO VENERDI’ 25 MARZO. Aumento della nuvolosità già venerdì sulle due isole maggiori, medio-alta e stratificata in intensificazione, tendente a divenire più compatta tra il pomeriggio e la sera ma in un contesto ancora asciutto. Sul resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, anche se con cieli offuscati da lievi velature al Nord e in serata sulle regioni dell’alto Tirreno. Temperature in ulteriore lieve aumento al Sud, clima ovunque primaverile con massime fino a 18/21°C al Centro-Nord. Venti in moderato rinforzo da sudest intorno alle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: ancora una giornata stabile e soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, ma con nuvolosità stratificata in ingresso da Ovest entro sera, complice l’approssimarsi sul Tirreno di una lieve depressione il risalita dal Nord Africa. Temperature in lieve aumento con massime miti, minime ancora contenute sui settori interni e fondovalle. Venti deboli da Sud-Ovest, a tratti moderati sulle coste Toscane e arcipelago. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Giornate stabili e soleggiate sulle regioni del medio Tirreno fino a venerdì compreso, grazie ad un aumento della pressione che favorirà cieli sereni diffusi su tutti i settori. Locali foschie al mattino su valli Tosco-Umbre e reatino. Temperature ancora fredde tra notte e mattino nei fondovalle, per effetto inversione termica, con locali gelate; minime contenute anche nelle pianure interne, ma in netto rialzo in quota. Venti in attenuazione e rotazione dai quadranti Ovest-Sudovest, salvo temporanei rinforzi a moderato lungo le coste. Nel weekend cambio di circolazione in quota, complice l’approssimarsi di una lieve depressione proveniente dal Nord Africa che porterà un graduale aumento delle nubi da sabato e tempo in peggioramento nel corso di domenica sui settori del medio-basso Lazio, con piogge, rovesci e qualche temporale sulle aree costiere meridionali; più asciutto su alto Lazio, Toscana ed Umbria, salvo brevi e isolati episodi di pioviggine.

(Fonte: 3B Meteo)