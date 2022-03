Mondiali curling, l’Italdonne sconfitta dalla Danimarca

Penultima giornata nel girone di round robin a Prince George, in Canada, sul ghiaccio dei Mondiali femminili di curling. La Nazionale italiana guidata dall’allenatrice Violetta Caldart, già purtroppo matematicamente priva della speranza di qualificazione alla seconda fase, si arrende 7-5 contro la Danimarca nel terz’ultimo incontro di questa sua rassegna iridata 2022 e, dopo la vittoria a tavolino ottenuta per via del ritiro della Scozia, nella notte tra venerdì e sabato chiuderà la sua avventura al Mondiale contro la Repubblica Ceca.

Decima la posizione attuale in classifica delle azzurre che vantano un bilancio di 3 vittorie ed 8 sconfitte. Scesa in pista con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating), l’Italia contro le danesi è partita con il piede giusto aprendo con due punti l’incontro.

Dopo il pari avversario nella seconda ripresa e il punto tricolore nel terzo, le azzurre hanno subito altri due punti nella quarta mano chiudendo poi dopo il quinto sotto 4-3. Parità raggiunta nella sesta mano ma – dopo il botta e risposta con un punto per parte tra settima e ottava ripresa – ecco le due marcature danesi nel nono a fissare il risultato sul 7-5 con l’Italia che alza bandiera bianca.

(foto@Wcf)

