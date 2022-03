Gran Premio Arabia Saudita, grave incidente a Mick Schumacher alle qualifiche

Grande paura alle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Mick Schumacher ha impattato violentemente contro il muro in curva che porta verso la prima fotocellula del primo settore della pista e le prove sono state sospese. Dopo i primi momenti di timore e il fiato sospeso, il pilota della Haas è stato trasportato in ospedale, cosciente ed è senza ferite.

Le notizie ultime arrivate sembrano confortare sulle condizioni del pilota della Hass: “Mick sta bene. E’ cosciente. Siamo stati fortunati: è successo tutto all’improvviso, ma siamo riusciti a sentirlo e lui stesso ci ha tranquillizzato. E’ riuscito a parlare anche con sua mamma. A un certo punto voleva persino andare in ospedale senza elicottero, ovviamente non ha potuto farlo perché ci sono dei protocolli, ma questo fa capire in che condizione di ripresa fosse”. A parlare è il team principal Günther Steiner, ai microfoni di Sky Sport Italia.

Poi ha aggiunto: “Al momento dell’impatto non abbiamo avuto chiaro il quadro della situazione, anche perchè il team radio non era funzionante, e comunque credo che sarebbe stato difficile comunicare in quella situazione”.

In seguito, sulla similitudine dell’incidente avuto da Grosjean: “Sembra – ha detto scherzando Gunter – che capitino tutte a noi. Ma i ragazzi sono forti e sono certo che Mick riuscirà a superare quello che gli è successo. Non affrettiamo i tempi, ma pensiamo di rivederlo presto al volante della sua macchina”.

Infine conclude: “Il motorsport ci impone di andare avanti: abbiamo una qualifica da finire con Kevin Magnussen e un Gran Premio a cui pensare domani. Mick sta bene, correremo anche pensando e cercare di fare bene per lui”.

Red Flag 🚩 Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

(foto@HaasTeamF1Twitter)

