Guerra in Ucraina, Tarantino a Savarese: “Quali aiuti sta dando Ardea ai profughi?”

Ardea – La guerra tra Russia e Ucraina prosegue incessantemente da un mese, cambiando gli equilibri europei con enormi conseguenze che non riguardano solo le due parti in causa. L’Italia ha messo in moto una macchina di solidarietà: le famiglie italiane sono pronte ad accogliere i profughi ucraini, sono partite anche le raccolte di farmaci, abiti, generi di prima necessità in tutto il paese.

Mentre l’Italia si mobilita, ad Ardea ci si chiede cosa si può fare nel proprio piccolo, a partire da chi governa la città. Questo sarà uno dei temi nel prossimo consiglio comunale. Il consigliere di Cambiamo, Anna Maria Tarantino, infatti, ha inviato un‘interrogazione a risposta orale al sindaco Mario Savarese per sapere quali azioni sta mettendo in campo l’Amministrazione e il Consorzio sociale Pomezia-Ardea.

“Milioni di persone di cittadinanza ucraina stanno fuggendo dal proprio Paese flagellato dalla guerra, le organizzazioni del terzo settore in Italia si stanno muovendo per sostenere iniziative di solidarietà”, si legge nel documento di Tarantino, che chiede al Sindaco “quali sono le azioni che il Comune di Ardea intende porre in essere a sostegno della popolazione ucraina, specie per quanto riguarda l’accoglienza di minori, donne e delle persone più fragili. Cosa sta predisponendo il Consorzio sociale Pomezia-Ardea”.

Il Consorzio è nato nel 2021 con l’obiettivo di aiutare la categoria delle persone più fragili o svantaggiate attraverso strategie e azioni sinergiche per Ardea e Pomezia. Quelle messe in atto per i profughi ucraini al momento però non sono chiare, da qui l’interrogazione del capogruppo di Cambiamo Ardea, che auspica in una risposta tempestiva e concreta da parte del Comune.

