Italia fuori dai Mondiali di calcio, Verratti: “Non insultate, siamo umani come voi”

Non ci sarà Marco Verratti per l’amichevole dell’Italia in Turchia. Ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. In seguito, ha fatto rientro in Francia e ha voluto esprimere il suo pensiero sulla mancata qualificazione azzurra ai Mondiali di Qatar.

Il centrocampista del Paris St Germain ha scritto un lungo post su Instagram.

"Quando si vince è facile ringraziare tutti. Io lo voglio fare oggi dopo un’eliminazione che ci priverà della competizione più bella ed emozionante per noi giocatori, ma soprattutto per tutti i tifosi italiani nel mondo. Volevo ringraziare tutti, staff, giocatori e tutte le persone che lavorano con passione ed entusiasmo nella nazionale”. Prosegue: “Purtroppo La vita così come il calcio non va sempre di pari passo con le aspettative, obiettivi o sogni che ognuno di noi ha. La delusione adesso è grande ma abbiamo già dimostrato che con il lavoro, la passione e il cuore tutto è possibile. Quindi nella vita o nel calcio che sia dopo una grande vittoria come quest’estate o dopo una grande sconfitta si deve continuare sempre a lottare”.

“Il calcio è la nostra passione e sono sicuro che continueremo a dare il massimo per toglierci ancora delle soddisfazioni tutti insieme Ultima cosa: non penso che il miglior modo sia di insultare tutti perché ognuno di noi ha dato il massimo (purtroppo non è bastato). Soprattutto i più giovani lasciateli tranquilli (se proprio volete insultate noi più “grandi”), perché a volte ci si dimentica che siamo persone come tutte voi, persone normalissime e che le emozioni più grandi le ritroviamo nelle piccole cose" ha concluso Verratti su Instagram.

(foto@VivoAzzurro-Twitter)

