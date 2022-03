Ladispoli, il Centro di Arte e Cultura sarà intitolato al Maestro Paolo De Caro

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli ricorda ai cittadini che domenica 27 marzo, alle ore 10,00, alla presenza del sindaco Alessandro Grando, dell’Assessore alla Cultura Marco Milani e del Delegato all’Arte Filippo Conte, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Centro di Arte e Cultura di Ladispoli al Maestro Paolo De Caro.

In occasione dell’evento sarà inaugurata la mostra delle opere del pittore, noto al grande pubblico anche per essere stato il ritrattista ufficiale di Padre Pio, curata dal delegato all’arte Filippo Conte e dall’assessore alla cultura Marco Milani.

“È giusto – commenta l’assessore alla cultura Marco Milani – che Ladispoli ricordi con affetto i suoi cittadini che si sono distinti in vari campi e Paolo De Caro ha senz’altro lasciato un segno indelebile nella memoria dei suoi concittadini”.

