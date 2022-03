Mondiali pattinaggio di figura, Grassl e Rizzo chiudono nella Top Ten

Insieme – a soli 19 e 23 anni – tra i migliori dieci al mondo. Ai Mondiali di Montpellier, Daniel Grassl e Matteo Rizzo centrano il settimo e decimo posto in classifica e riescono così a regalare all’Italia del pattinaggio di figura la prima volta di due atleti nella top ten del segmento maschile, garantendo due posti azzurri anche per la prossima rassegna iridata del 2023.

Partiti rispettivamente dalla quinta e dall’ottava posizione del corto, i due giovani atleti tricolori non sono riusciti oggi a portare sul ghiaccio francese le loro migliori versioni del programma libero ma hanno comunque ottenuto un grandissimo risultato per il movimento tricolore, mai tanto competitivo con gli uomini sulla scena internazionale.

Sono 266.66 i punti raccolti complessivamente da Daniel Grassl in questa rassegna iridata: dopo il record italiano nel primo segmento, il 19enne meranese delle Fiamme Oro ha conquistato oggi 169.04 punti nel libero (85.98 di tecnico e 84.06 per le components, – 1 di deduzione). Una performance – quella odierna pattinata sulle colonne sonore di Interstellar e Armageddon – viziata purtroppo dalla caduta sul quadruplo lutz iniziale e con qualche altra leggera imprecisione rispetto alla classica pulizia e precisione che l’allievo di Lorenzo Magri è solito portare sul ghiaccio. Il settimo posto rappresenta ad ogni modo il suo miglior piazzamento ad un Mondiale ed eguaglia quanto fatto da Rizzo nel 2019 nell’edizione di Saitama, in Giappone.

(foto@DiegoBarbieri)

