Roma, storia a lieto fine per Blanca: una Bulldog inglese trovata e accudita dalla Polizia Locale

Roma – Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti dalla proprietaria di un Bulldog inglese, quando alcuni giorni fa, al risveglio, non ha più trovato il proprio cane, sparito nel cuore della notte. Blanca, di 9 anni, vagava in prossimità di piazza di Spagna senza riuscire a ritrovare la strada di casa, dopo essersi allontanata improvvisamente dalla propria abitazione, ma fortunatamente una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, durante il servizio di vigilanza nella zona, l’ha trovata alle prime luci dell’alba: si trovava a bordo di un marciapiede, disorientata ma in buone condizioni. Gli agenti, una volta rassicurata, se ne sono presi cura, riempiendola di attenzioni e affetto. Chiamato il veterinario per le opportune verifiche sullo stato di salute dell’animale, sono stati svolti i dovuti accertamenti tramite lettura del microchip per risalire alla proprietaria che, dopo ore di ricerca della sua Blanca, l’ha potuta così riabbracciare.

