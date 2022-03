Città del Vaticano – “Questo pomeriggio il Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, è partito alla volta di Leopoli con un’ambulanza donata e benedetta da Papa Francesco nei giorni scorsi. Il veicolo sarà donato alle autorità della città ucraina per portare soccorso alla popolazione, aumentata considerevolmente nelle passate settimane per via dei rifugiati”. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede.

