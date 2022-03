Guerra in Ucraina, il presidente Biden: “Putin è un macellaio”

Varsavia – “Putin è un macellaio”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe definito il suo omologo russo, Vladimir Putin, dopo aver incontrato un gruppo di rifugiati ucraini a Varsavia. Lo riporta la Cnn, secondo cui alla domanda dei giornalisti che viaggiano con il presidente su cosa pensi di Putin dopo l’incontro con i rifugiati, Biden avrebbe risposto: “E’ un macellaio”. Nel colloquio con il presidente Andrzej Duda, rende noto la Casa Bianca, Joe Biden ha ringraziato il popolo polacco “per aver aperto le proprie case e il proprio cuore ai vicini che si trovano in stato di necessità”. Gli Stati Uniti, aggiungono, “continueranno a sostenere gli sforzi umanitari” per i rifugiati ucraini. Nel comunicato si specifica, poi, che Biden ha ribadito “l’inamovibile impegno per l’articolo 5 e la sicurezza di tutti i nostri alleati Nato”. “I leader hanno discusso, inoltre, la nostra robusta cooperazione di difesa, il sostegno Usa agli sforzi dell’Europa per ridurre la sua dipendenza dall’energia Russia e raggiungere gli obiettivi climatici, oltre a ribadire i valori democratici su cui si basa la relazione transatlantica”. (fonte Adnkronos)