La promessa di Biden ai ministri di Kiev: “Faremo nuovi sforzi per aiutare la vostra difesa”

Washington – Il presidente Joe Biden parla di “ulteriori sforzi per aiutare Kiev a difendere il proprio territorio”. E’ quanto ha detto nel corso dell’incontro di oggi con i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, in cui li ha “aggiornati sugli sforzi degli Stati Uniti per riunire il mondo a sostegno della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa”. Si tratta del primo incontro di persona del presidente americano con esponenti del governo ucraino dall’inizio del conflitto. Si è discusso, infine, delle “azioni che gli Stati Uniti stanno adottando per mettere il presidente Putin davanti alle sue responsabilità per la brutale aggressione, in coordinamento con alleati e partner, comprese le nuove sanzioni annunciate dal presidente il 24 marzo a Bruxelles”.

Nel discorso che pronuncerà questa sera a Varsavia, a conclusione, della sua missione in Europa, Biden sottolineerà “gli sforzi uniti del mondo libero a sostegno del popolo ucraino, per mettere la Russia di fronte alle sue responsabilità per questa guerra brutale e difendere un futuro che è basato sui principi democratici”, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca.

Prima del suo intervento, Biden ha in programma un incontro con il presidente polacco Andrzej Duda al palazzo presidenziale. In agenda della seconda giornata del viaggio in Polonia c’è anche una visita allo stadio nazionale di Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, dove il presidente americano vedrà in prima persona le operazioni di registrazione dei rifugiati ucraini e gli sforzi di aiuto compiuti per sostenerli.

Per quanto riguarda il colloquio che avrà invece con il presidente polacco, Andrzej Duda, sarà concentrato su come “gli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, stanno affrontando la crisi umanitaria e dei diritti umani che l’invasione ingiusta e non provocata della Russia ha creato in Ucraina”. (fonte Adnkronos)