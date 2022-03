Baccini: “Centro trasferenza rifiuti a via Monte Solarolo, le aperture tardive del Comune al confronto sono la dimostrazione di una gestione approssimativa del territorio”

Fiumicino – “L’apertura fatta dal Sindaco nell’organizzare un incontro con una (non meglio specificata) delegazione di residenti, rispetto al problema dell’ipotesi di Centro di Trasferenza a via Monte Solarolo, è – se confermata – un segnale di apertura, che porta con sé tante riflessioni“.

A parlare è il leader dell’Opposizione, Mario Baccini. “Dispiace che come al solito sia tutto fumoso. Dalle notizie trapelate non si sa chi farà parte di questa delegazione, a quale titolo parlerà, né quando e dove questo incontro dovrebbe essere fatto.

Resta comunque il fatto che l’eventuale incontro arriverà dopo le proteste accese dei cittadini, che hanno visto passare sopra le loro teste ancora una volta decisioni senza alcun tipo di confronto preventivo.

Pensare di continuare a gestire il territorio in questa maniera – conclude Baccini -, facendo accelerate inopinate sui progetti, evitando il confronto, salvo poi ‘concederlo’ quando ormai si è arrivati allo scontro, non è il modo giusto per far crescere in armonia il territorio stesso.

Restiamo sulle posizioni già espresse nel momento in cui, insieme ai cittadini, abbiamo manifestato: non è in discussione l’utilità di un Centro di Trasferenza, ma l’ubicazione scelta. Crediamo si possa e si debba trovare un sito alternativo.

Della cosa, infine, ci piacerebbe discuterne anche nella sede amministrativa corretta, che è il Consiglio comunale. Gli incontri personali vanno bene, ma la politica di programmazione di una città richiede un altro tipo di approccio istituzionale“.

