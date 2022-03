Campionati Italiani Under 21, Sofia Ferrarini è argento nel kumite

Ostia – L’ultima volta che le Fiamme Gialle erano salite sul podio italiano del kumite era stato nel 2017. Ai Campionati Assoluti di kumite al maschile, Stefano Maniscalco vinceva l’ultimo oro della carriera nei pesi massimi e diceva addio alle competizioni nazionali. Ora è la ‘Prima Donna’ del karate delle Fiamme Gialle a salire sul podio. (leggi qui)

Sofia Ferrarini conquista l’argento in un’avvincente finale di tarda sera con Syria Mancinelli dell’Esercito ai Campionati Italiani di kumite under 21, andanti in scena questo week end al Pala Pellicone di Ostia. Una gara che regala alle Fiamme Gialle la prima medaglia italiana nel torneo nazionale, dopo alcuni anni. E la Ferrarini si prende il primato personale di averlo fatto per la prima volta nella storia gialloverde. A bordo tatami per seguirla l’head coach gialloverde Maniscalco, insieme a papà Massimiliano: “Bravissima Sofi sei stata grande, hai fatto vedere un bel karate”. Commenta proprio Maniscalco sui social.

Ad assistere alla gara della Ferrarini, il compagno di squadra Matteo Fiore, il Comandante del II Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle Edoardo Viti e l’ex tecnico della sezione Fiamme Gialle Karate, oggi presidente della Commissione Nazionale Fijlkam dei Tecnici, Claudio Culasso. Tutti hanno applaudito il successo della karateka nel kumite dei 61 kg.

