Karate Under 21: Daniele De Vivo è oro nel kumite ai Campionati Italiani

Ostia – E’ stato un emozionate week end di gare al Pala Pellicone di Ostia. Si è concluso un’altra intensa edizione dei Campionati Italiani Under 21. Pioggia di medaglie e di applausi per i campioni partecipanti. Giovani e pronti a realizzare i loro sogni nel kata e nel kumite.

Sono state tante le sfide di livello molto alto, con diversi nomi già nel giro della Nazionale italiana. tra di essi Daniele De Vivo, campione del mondo nel kumite, ha portato a casa l’oro, con lui Alessio Ghinami che sale sul primo gradino nel kata maschile individuale.

Come indica la nota della Fijlkam, domani comincerà uno speciale Training Day al Centro Olimpico Matteo Pellicone. Si incontreranno per crescere insieme in tecnica ed esperienze gli atleti juniores e quelli senior azzurri.

Di seguito i podi under 21 dei Campionati, appena conclusi.

Prima giornata

kata maschile

Alessio Ghinami – Carabinieri Roma Federico Arnone – ASD Master Rapid SKF Pietro Binotto – SSD Sport Target Vincenzo Pappalardo – Fiamme Oro Roma

F 55 kg

Giulia Ghilardotti – C.S. Farnesiana Karate Piacenza Cinzia Brogneri – APD Shirai Club S. Valentino Giulia Bonaiti – Olimpia Karate Bergamo Elisa Gafforelli – ASD Esercito Aves Aquila

F 61 kg

Syria Mancinelli – Esercito Roma Sofia Ferrarini – Fiamme Gialle Roma Federica Cavallaro ASD Rembukan Karate Villasmundo Federica Loda – S.G. Bresciana Forza e Costanza

M 60 kg

Carmine Luciano – G.S. Fiamme Azzurre Andrea Danna – ASD Ippon Karate Lentini Gabriele Gilberti – Karate Genocchio Christian Sabatino – APD Shirai Club S. Valentino

M 67 kg

Alessandro Di Marco – SSD Bracelli Club Luca Varriale – ASD Champion Center La Scampia che Vince Mario Ciminiello – G.S Fiamme Cremisi Bersaglieri Karate Foggia Angelo Ingenito – APD Shirai Club S. Valentino

M 75 kg

Daniele De Vivo – APD Shirai Club S. Valentino Davide Gasparetto – SSD Sport Target Marco Vadilonga – 152° Reggimento F. Sassari Matteo Austoni – ASD Karate Pozzuolo

Seconda giornata

Kata femminile

Orsola D’Onofrio – ASD Centro Attività Motoria D’Onofrio Sara Soldano – ASD Dojo Matsumura Sonia Inzoli – ASD Olimpia Karate Bergamo Chiara Tagliaferro – GSD Polizia Locale Ardea

M 84 kg

Matteo Fiore – GS Fiamme Gialle Roma Patrizio Rovelli – A D Olimpia Karate Bergamo Lorenzo Torre – ASD Karate Club Roma Mirco Giuliani – SG Bresciana Forza e Costanza

M +84 kg

Antonio Iadaresta – ASD Karate Union Team Francesco Di Mauro – ASD Sport Village Karate Gabriele Marino – ASD Sport Village Karate Nicolò Stortoni – ASD Team Karate Puleo

F 50 kg

Asia Agus – GS Fiamme Azzurre Francesca Agostara – SSD Matrix Lucrezia Molgora – ASD Karate Genocchio Cristina Paola Centi – ASD Wado Ryu Karate Do Armonia Interiore

F 68 kg

Sofia Rampazzo – Karate Sen Shin Kai Padova Pamela Bodei – ASD Talarico Karate Team Maria Stefania Bavuso – ASD Libertas Club Valentina Simonini Ghera – SG Bresciana Forza e Costanza

F +68 kg

Alice Balugani – DAM Karate Do Lazise Aurora Zinovia Crivelli – ASD Jissen Dojo Karate Club Giulia Silvestro – ASD Shizoku Karate Avellino Maria Quercia – ASD Polisportiva Virtus Vibo Valentia

(foto@fijlkam)

