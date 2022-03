L’Italian Cleaning Tour fa tappa sulle spiagge di Ostia Ponente: come partecipare

Ostia – L’Italian Cleaning Tour farà tappa sulle spiagge di Ostia Ponente. L’iniziativa, promossa da Ambiente Mare Italia e dall’associazione Mare Libero, è in programma per il prossimo sabato 2 aprile, a partire dalle ore 9.45.

Il luogo d’incontro dei partecipanti sarà in lungomare Paolo Toscanelli 197, e la pulizia delle spiagge sarà preceduta da una presentazione dell’evento e da un approfondimento sull’importanza della tutela dell’ambiente marino: interverranno Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia, Silvia Messina di Mare Libero e Ilaria Falconi, coordinatrice dell’area scientifica “Difesa del suolo” di Ambiente Mare Italia.

Sarà, insomma, una mattinata di sensibilizzazione a 360 gradi sulle buone pratiche da adottare per la salvaguardia dei mari e alla pulizia delle spiagge.

Per partecipare basterà presentarsi al punto d’incontro.

