Mondiali pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri quarti nella free dance

Uno splendido risultato per una carriera sempre più in ascesa. Charlene Guignard e Marco Fabbri sul ghiaccio francese dei Mondiali di Montpellier chiudono al quarto posto la loro prova nella danza centrando il miglior risultato in carriera in una rassegna iridata e facendo registrare anche il nuovo record italiano a quota 209.92.

La coppia tricolore – quinta ai recenti Giochi Olimpici di Pechino 2022 -, coglie 125.70 punti nel secondo segmento di gara realizzando la miglior prestazione in carriera dal punto di vista tecnico con 69.91 punti e raccogliendo 55.79 punti sul versante artistico.

Il totale di 209.92 vale quindi il primato nazionale e segna un miglioramento di due posizioni in classifica rispetto al sesto posto ottenuto ai Mondiali 2021 di Stoccolma.

(foto@DiegoBarbieri)

