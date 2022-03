Tentati stupri in serie a Milano, Tirrito: “Contrasto alla violenza urbana, necessario formare cittadini e commercianti”

“Milano violenta. Purtroppo non è il titolo di un film fine Anni ’70, ma la quotidianità che attanaglia la vita meneghina nei nostri giorni. La notizia di 3 tentate violenze sessuali in un giorno, proprio in questa settimana, all’ora di pranzo al Parco Sempione e di notte a Brera e in piazza Leonardo da Vinci, la dice lunga sullo stato di insicurezza nel quale i cittadini, e in particolare le donne, sono immersi. E’ ora di fare tutti qualcosa di concreto”.

A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “Nei primi due casi – prosegue Tirrito – ha agito un italiano già noto alle forze dell’ordine, mentre in zona Politecnico, i ‘carnefici’ sono stati un marocchino e un egiziano, entrambi clandestini con precedenti penali. Al di là del discorso sul controllo dell’immigrazione, che meriterebbe un discorso a parte, se è importante la capacità delle forze dell’ordine di reagire tempestivamente, lo è ancor di più la prevenzione, che passa per l’osservazione di ciò che accade giornalmente nelle strade. E le ‘sentinelle’ più informate sono i cittadini stessi, i commercianti, che vedono passare sotto i propri occhi la varia umanità che compone la città.

Sono loro i primi a vedere, certo, ma devono essere formati per sapere come intervenire nell’ambito della prevenzione; intercettare i segnali, saper riconoscere una vittima di violenza dai suoi occhi, sapere come convincerla ad accettare un aiuto senza spaventarsi, comprendere come anticipare possibili sviluppi violenti di una situazione di disagio, sono tutte cose che possono essere imparate, e che aumentano la sicurezza dell’intera collettività.

Ecco perché anche a Milano, come già in molti altri comuni d’Italia, il Laboratorio Una Donna ha organizzato per il prossimo aprile un Corso per il contrasto alla violenza urbana, indirizzato a commercianti, cittadini e anche autorità locali.

Il Corso Antiviolenza Urbana si terrà il 18 aprile 2022,e per avere informazioni e/o iscriversi è possibile chiamare il 366.1229478 oppure il 388.5808559. Sentinelle di legalità: non certo sceriffi – conclude Tirrito -, ma cittadini in grado di aiutare il territorio a prevenire i diversi tipi di violenza che minano la serenità di una comunità”.

(Il Faro online)

