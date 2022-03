Guerra in Ucraina: altri sei bambini bisognosi di assistenza medica atterrati a Fiumicino

Fiumicino – “E’ atterrato questa notte alle ore 03.45 a Fiumicino il volo che ha trasportato pazienti ucraini bisognosi di assistenza. La nuova missione di ieri si è conclusa stanotte, tutto è andato bene, sono arrivati altri sei pazienti. Sono oltre 100, dall’inizio del conflitto ucraino, i bambini presi in carico dalle strutture del Servizio sanitario regionale a partire dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.